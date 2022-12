Rykte: Gal Gadot og The Rock har begge fått sparken fra DC

HQ

Som vi kunne melde forrige uke, kommer ikke Henry Cavill til å fortsette som Superman likevel. Den nye DC Films-sjefen James Gunn bestemte seg nylig for å drepe Snyderverse en gang for alle og sparke Cavill da han kunngjorde til fansen at den neste Superman som vises på det store lerretet vil være en yngre utgave. Det ser nå også ut til at Gal Gadot må takke for seg akkurat som Jason Momoa og The Rock, da Gunn ifølge ryktene ser ut til å ville stryke ut alle bortsett fra Reeves' nye Batman, og i stedet bygge opp alt sammen igjen fra bunnen av.

The Hollywood Reporter skriver nå også at Dwayne "The Rock" Johnson kjempet hardt for jobben som ny sjef for DC Films og at han i prinsippet tvang Gunns representant Walter Homada til å la ham kaste inn Cavills Superman på slutten av Black Adam som en måte å kunne kontrollere deler av DCs samlede filmunivers. Det ser også ut til at Johnson som følge av dette har blitt sparket fra rollen som Black Adam, om vi skal tro The Hollywood Reporter.

"In the end, he was a pawn in Dwayne's failed attempt to control a piece of DC."

Som plaster på såret fikk Cavill over tre millioner kroner for sin tre sekunders opptreden i Black Adam og tre millioner mer for en tre sekunders cameo i den kommende Flash-filmen, som nå skal ha blitt klippet om for å ikke inneholde verken Momoa, Johnson, Cavills Superman eller Gal Gadot. Ifølge samme artikkel har Affleck og Momoa blitt tilbudt produsent/regissørroller på kommende DC-prosjekter for å unngå at ingen store stjerner vil jobbe med Gunns nye DC.