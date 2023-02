Rykte: Gears 6 fremskyndet siden The Coalition kansellerer to spill

Den talentfulle gjengen i The Coalition har bare jobbet med Gears of War-spill det siste tiåret. Ganske forståelig med tanke på hva det heter i disse dager, og derfor var det desto mer overraskende da vi ble fortalt at studioet hadde startet utviklingen av en ny spillserie for noen år siden. Dette delte åpenbart fan-basen i to, hvor den ene siden elsket ideen om å se noe nytt, mens den andre ikke likte tanken på å vente lenger enn forventet på Gears 6. Det gjør kveldens rapport til en "god nyhet - dårlig nyhet"-situasjon.

Som en del av dagens Game Mess Mornings-show sa vanligvis pålitelige Jeff Grubb at The Coalition har kansellert to av sine uannonserte prosjekter, delvis på grunn av at Microsoft og Xbox Game Studios refokuserte ressursene sine etter de ferske permitteringene. Studioet har i stedet rettet nærmest alt fokus på å utvikle Gears 6.

Det betyr ikke at du bør forvente å se det sjette hovedspillet i Gears of War-serien når som helst nå, for utviklingen var i en veldig tidlig fase da dette skjedde. Jada, The Coalition har allerede vist sin dyktighet med Unreal Engine 5 i The Matrix Awakens, men det vil ta noen år å få historien og innholdet til den kvaliteten folk ønsker og forventer. Topp det med fans som forventer at studioet virkelig skal vise hva Epic Games' nyeste motor vil kunne gjøre på Xbox Series X, og jeg antar derfor at det ikke lanseres før tidligst høsten 2025. Dette er jo likevel tidligere enn opprinnelig planlagt, så hvem klager?