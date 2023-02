Rykte: Gears of War-veteran vender tilbake

Joshua Ortega er ikke et navn så kjent som Cliff Bleszinski, men han spilte fortsatt en avgjørende rolle i å gjøre Gears of War til den kjempen serien er i dag. Han skrev historien for Gears of War 2, var med på å lage både historie og narrativt nivådesign for Gears of War 3 og skrev også tegneserier basert på franchisen. Og nå virker det som om han vender tilbake etter en lang stund borte.

Plutselig re-tweetet Ortega et gammelt innlegg om sin Gears of War-CV mens han la til: "Nok en gang er det på!". Selv om det virker åpenbart hva han mener er det ikke en offisiell bekreftelse, og da en fan spurte ham om han er "tilbake med Gears?" svarte Ortega "Hmm ..." ⚡️⚡️⚡️" - noe som ikke akkurat er en benektelse.

Dette skjer altså bare uker etter at Gears 6 tilsynelatende ble fremskyndet, så timingen kunne nesten ikke vært bedre.