Rykte: God of War: Ragnarök får en DLC, kunngjøring innen utgangen av året

Nå som det norrøne kapittelet i Kratos' liv ser ut til å være avsluttet, har mange lurt på hva som blir det neste for Sparta Ghost. Det ser ut til at dette kan bli kjent relativt snart, for nå har AreaJugones publisert en rapport gjentar det Eirik hevdet i august: at God of War: Ragnarök vil få en DLC, og at den vil bli annonsert innen utgangen av året.

Rapporten antyder at DLC-en vil bli et mellomstort prosjekt i likhet med Spider-Man: Miles Morales. Når det gjelder når kunngjøringen kan komme, antas det at vi kan få høre mer om dette ryktet om DLC på The Game Awards i desember.

Hva kunne du tenke deg å se i God of War: Ragnarök DLC?