Rykte: Grand Theft Auto VI kommer til PC tidlig i 2026

Med litt flaks vil konsollspillere stjele biler og drepe gangstere igjen før året er omme, ettersom Rockstar fortsatt hevder at Grand Theft Auto VI vil lanseres i 2025. For PC-spillere er det forventet en ventetid, men tilsynelatende er det kanskje ikke en utrolig lang en.

Via VGC sa finansdirektør for Corsair Gaming Ronald van Veen følgende angående Grand Theft Auto VIs utgivelse: "GTA VI er sannsynligvis den alle snakker om. Og vi vil få et glimt av det, tror jeg, senere på året for konsoll. Slik jeg forstår det nå, kommer det ut til høsten for konsoll, og deretter tidlig i 2026 for PC."

Red Dead Redemption 2 ble lansert for PC et år senere enn konsollutgivelsen, og Grand Theft Auto V var tilgjengelig på PC omtrent 18 måneder etter den første Xbox 360- og PS3-lanseringen i 2013. En utgivelse bare noen måneder senere på PC vil gjøre det mulig for den gruppen spillere å få tilgang mye tidligere, men vi må se om dette bare er mer enn en gjettet utgivelsesdato fra Veen i dette tilfellet.

Det er fortsatt tvil om Rockstar kan gjøre en lansering i år, men inntil vi får noe offisielt, er alt vi kan gjøre å spekulere. I forrige uke antydet Take-Two når vi kan se GTA VI på PC også, så det er helt klart i Rockstars sinn.