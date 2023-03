Rykte: Grand Theft Auto VI presenteres i år

HQ

Det mest etterlengtede spillet akkurat nå, basert på seriens generelle popularitet, er mest sannsynlig Grand Theft Auto VI. Men alt vi har så langt er en formell anerkjennelse av spillets eksistens, og så selvfølgelig den store lekkasjen. Men når vil det egentlig bli avslørt på ordentlig?

På GTA-forumene sier den pålitelige innsideren Tez2, som lekket nøyaktig informasjon tidligere, at spillet forventes å bli presentert med en trailer før utgangen av året, og at Rockstar for øyeblikket sikter mot en utgivelse neste vinter.

«Deres forventede-alltid-skiftende-ikke-satt-i-stein-frist er vinteren 2024. Som har blitt skjøvet tilbake flere ganger de siste årene. Dessverre kan det gli inn i begynnelsen av 2025 også. Personlig ser jeg for meg en kunngjøring som åpenbar i år. Jeg tror ikke toppledelsen er i posisjon til å utsette ytterligere til ferien 2025/2026. Å kutte flere deler av spillet for å pakke inn i DLC-er for utgivelse senere kan være bærekraftig for ledelsen enn å forsinke ytterligere.

Tez2 snakker om at flere kilder har påpekt at Rockstar vil gi ut mer enspillerorientert DLC for det kommende Grand Theft Auto VI, enn de gjorde for Grand Theft Auto V, som hovedsakelig bare mottok GTA Online-innhold.