Rykte: GTA IV- og Red Dead Redemption-remastere lagt på is

En av grunnene til at Rockstar bekreftet de lager Grand Theft Auto VI tidligere i år var nok at de ønsket å få folk til å glemme den veldig skuffende Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition, men mottakelsene av disse remasterene skal ha fått flere konsekvenser.

Både den vanligvis troverdige Twitterbrukeren Tez2 og Kotakus Zack Zwiezen hevder at Rockstar i utgangspunktet hadde planer om å pusse opp Grand Theft Auto IV og Red Dead Redemption også, men at dette arbeidet nå skrotes eller i alle fall legges på is. Spesielt Zwiezen sier at en av hovedgrunnene til dette er bråket rundt Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition, og at studioet derfor ønsker å fokusere på det langt mer sikre og ambisiøse Grand Theft Auto VI i stedet. Om vi noen gang får bedre utgaver av de elskede spillene vil det altså eventuelt skje etter lanseringen av GTA VI, noe som vel egentlig er greit siden oppgraderingene da forhåpentligvis vil være langt mer imponerende.

