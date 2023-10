Rykte: GTA VI blir mye penere enn Red Dead Redemption 2

HQ

Etter at Grand Theft Auto V fortsatt klarer å holde stand i den grafiske avdelingen over et tiår senere er det mange av oss som begynner å lure på hvordan oppfølgeren vil se ut.

Det franske Rockstar Magazine har nylig avslørt innsideinformasjon om at Rockstar har brukt halvparten av utviklingstiden til GTA VI på å utvikle sin egen Rage Engine-teknologi. Ifølge Rockstar Magazine vil denne nye teknologien gjøre GTA VI betydelig flottere enn Red Dead Redemption 2, som er studioets hittil flotteste prosjekt.

Ifølge den samme rapporten har Rockstar jobbet med spillverdenens første sanntidsfysikk-system for vann og har omarbeidet alle kjøretøyer med en helt ny bilfysikk som skal inkludere deformasjon i sanntid som overgår alt vi har sett til nå.

"Når et selskap markedsfører et kulturprodukt og dette blir det mest lønnsomme i historien, er det ingen grunn til å spekulere i intensjonene, som i stor grad er oppjustert, når det gjelder de tekniske egenskapene til neste prosjekt. Du må ikke bare gjøre det bedre, men også annerledes. Og det er derfor Rockstar Games med sin nye versjon av RAGE-motoren vil tilby oss noe som aldri før har skjedd i videospillbransjen.

Vann har alltid vært et vanskelig element å gjengi i dataspill, og det har det vært siden 3D kom. De fleste utviklere bruker et mesh-system til gjengivelsen. Fordelen med denne metoden er at den ikke er så grådig når det gjelder ytelse, og at gjengivelsen forblir troverdig."