Rykte: GTA VI lar oss være kvinne i Miami

Rockstar er kjent for å være et studio som klarer å holde på store hemmeligheter, men til og med de må gi tapt for Bloombergs Jason Schreier.

Han har nemlig publisert en artikkel som i hovedsak fokuserer på at Rockstar har fått en langt bedre arbeidskultur med mindre crunch. De fleste av dere vil nok uansett synes at noe annet er mer interessant siden Schreier samtidig avslører at Grand Theft Auto VI skal ta oss til Miami og områder rundt der, altså Vice City. På toppen av dette blir spillet det første i serien med en kvinnelig hovedkarakter siden hun er en latinamerikaner som sammen med en annen person utgjør en duo inspirert av Bonnie and Clyde.

Til tross for at vi starter i Miami bekrefter på en måte Schreiers kilder også ryktene om at GTA VI vil ta oss over hele verden siden han hevder planen er å utvide spillet med flere byer etter hvert.

Vi må nok uansett vente en god stund på offisiell informasjon siden lanseringen fortsatt er minst to år unna, ifølge Schreier.

