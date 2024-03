Rykte: GTA VI står i fare for å bli forsinket til 2026

HQ

Helt siden det ble annonsert med en første trailer i desember har GTA VI hatt et lanseringsvindu på "en gang i 2025". Senere rykter har antydet at det tidligst kan bli lansert i april neste år, men nå ser det ut til at verdens kanskje mest etterlengtede spill kan bli forsinket helt til 2026.

Overgangen til 100 % kontorbasert arbeid hos Rockstar var et tiltak fra stressede ledere for å øke tempoet og overholde (noe stramme?) tidsfrister, sier en anonym kilde til Kotaku.

Anonyme kilder har også fortalt at utviklingen av GTA 6 har begynt å "sakke akterut". Dette har gjort ledelsen i Rockstar nervøse og bekymret for at spillet skal gå glipp av 2025-vinduet og gli inn i 2026, og er en annen viktig grunn til at selskapet presser på for å komme tilbake til kontoret i april.

Rockstar "sikter" fortsatt på at GTA 6 skal lanseres våren 2025. Selv om målet er en lansering tidlig i 2025, er de ikke sikre på om dette vil skje, og en lansering høsten 2025 virker mer trolig og gjennomførbar. I mellomtiden er det aktuelt å utsette spillet til 2026 som en slags "reserveplan" eller "nødløsning" hvis det skulle bli nødvendig.

Det høres ut som om sommeren 2025 til "en gang i 2026" er det vinduet vi har å se frem til nå, hvis Rockstar velger å bruke sin "reserveplan", altså. Men foreløpig er ingenting bekreftet...