Rykte: Guerrilla Games jobber med et annet Horizon-eventyr

HQ

I går rapporterte vi om Sony og NCsofts planer om å gi ut et online rollespill basert på Horizon-universet, kalt Horizon Steel Frontiers. Noen vanlige reaksjoner var at det var veldig imponerende, mens andre sa at de ville ha foretrukket et enspiller-spill. Atter andre mente at det allerede var en overbrukt serie etter fem utgivelser mellom 2022 og 2024, og noen var overrasket over at Sonys serie ikke ville komme til PlayStation.

Uansett hvilken leir du identifiserer deg mest med, sier en svært troverdig kilde nå at det er enda mer Horizon på trappene. Vi snakker om Bloomberg-journalisten Jason Schreier, som via Bluesky nå har avslørt at Guerrilla selv også jobber med en ny Horizon-tittel som ikke har noe å gjøre med Horizon Steel Frontiers.

Dette er tilsynelatende også et flerspillerspill, men det er ikke kjent når vi får se det. Schreier er en av de mest pålitelige stemmene vi har i bransjen, så det er høyst sannsynlig at han vet hva han snakker om, selv om ingenting er offisielt bekreftet.

Dermed er det en mulighet for at vi kan se frem til lanseringen av to flerspillers Horizon-spill neste år, forutsatt at Guerrilla har gjort tilstrekkelig fremgang med prosjektet, selv om det er mer sannsynlig at det kommer i 2027 eller til neste PlayStation-konsoll.

Var en flerspiller Horizon-tittel fra Guerrilla øverst på ønskelisten din?