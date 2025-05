Rykte: Half-Life 3 blir det siste spillet i serien

HQ

Spekulasjonene fortsetter rundt Half-Life 3, med nye rapporter fra den velkjente innsideren DanielRPK (takk, ComicBook.com) som hevder at spillet er designet for å være det siste i serien. Videre nevnes det også at Chell, hovedpersonen fra Portal, vil dukke opp i en eller annen form i løpet av spillet, noe som ikke ville være helt usannsynlig ettersom Erik Wolpaw, en av skaperne som var en del av Portal, også er involvert i Half-Life 3.

Tidligere informasjon har antydet at Half-Life 3, som har fått kodenavnet HLX på internett, ikke er et VR-spill, og at det i skrivende stund er spillbart fra start til slutt, og at de for tiden fokuserer på å finpusse opplevelsen.

En offisiell kunngjøring kan komme så tidlig som i sommer, med en potensiell lansering senere i år, noe som endelig vil gi oss den avslutningen på serien vi alle håper på og fortjener etter to tiår med venting.

Tror du alle ryktene på Half-Life 3 er sanne, og at spillet vil bli utgitt i år?