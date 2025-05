Rykte: Half-Life 3 nå "ende-til-ende" spillbart

HQ

Det er fortsatt vanskelig for oss å snakke om det uten å tenke at alt kan gå opp i røyk en dag, men faktum er at Half-Life 3, selv om det aldri offisielt ble kunngjort, er i arbeid hos Valve. Og hva mer er, den siste informasjonen antyder at utviklingen er godt i gang.

Alt dette kommer fra en nylig diskusjon på YouTube-kanalen til Tyler McVicker, en velkjent innsider med nøyaktig og pålitelig informasjon om Valve tidligere, som hevder at spillet utvikles under det interne kodenavnet HLX og er så langt på vei at det allerede er spillbart fra start til slutt.

"HLX blir testet så religiøst og så omfattende at det er enkeltpersoner som bare snakker," sa han. "Jeg har personlig en policy om å unngå spørsmål eller informasjon knyttet til historien når det er mulig, så jeg har foreløpig unngått dem alle. Men jeg har blitt tilbudt den av folk jeg stoler på, og jeg vet at noen av mine samtidige har fått den, så det finnes informasjon om handlingen der ute."

Det eneste som virker sikkert, er at Half-Life 3 ikke blir en virtual reality-tittel, og at det blir mer som et kjærlighetsbrev til fans av serien som har ventet i 20 år på denne delen.

"Spillet er spillbart fra start til slutt, punktum. Det har aldri vært bedre. Og de optimaliserer det, finpusser det. Innholdet er sannsynligvis låst, eller hvis det ikke er det, er mekanikken låst."

Når tror du Valve vil løfte på sløret for Half-Life 3, og tror du det kan komme som en shadowdrop-utgivelse?