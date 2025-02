Rykte: Half-Life 3 nesten helt ferdigstilt

HQ

Ryktene rundt Half-Life 3 fortsetter med uforminsket styrke, og ifølge en ny rapport fra Tyler McVicker kan spillet være nær ferdigstillelse, en konklusjon som er nådd ved å analysere nylig oppdatert kode fra flere av Valves spill. Blant disse er Dota 2, hvor det ble funnet referanser til HLX eller Half-Life X, funn som tyder på at spillet er i en optimaliseringsfase. Med andre ord slutten av utviklingsprosessen, og inkluderer blant annet forbedringer av AI-motstandere og implementeringen av FSR3.

Basert på sin analyse av koden spår McVicker flere funksjoner i det kommende spillet :



Avansert fysikkmotor: Spillet kan ha en fysikkmotor som ligner på den i Half-Life 2, med detaljerte simuleringer av væsker, oppdrift og hvordan objekter påvirkes av ild.



Intelligent AI: Datastyrte karakterer forventes å reagere dynamisk på lyd, syn og til og med lukt, og tilpasse seg endringer i omgivelsene.



Dynamisk gameplay: Elementer som fiender, helse og våpen kan plasseres tilfeldig, slik AI-regissøren i Left 4 Dead-serien gjør.



Avansert kjøretøyssimulering: Half-Life 3 kan være like detaljert som de mest avanserte simulatorene.



Videre spekulerer McVicker i at Half-Life 3 kan bli annonsert senere i år, med en potensiell lansering i 2026. I mellomtiden ryktes det at Valve planlegger å lansere et nytt VR-hodesett senere i år, noe som også reiser spørsmål om hvorvidt spillet kan være VR-eksklusivt.

Som om ikke disse ryktene var nok, har Mike Shapiro, stemmeskuespilleren bak G-Man, også nylig kommet med hint som kan tolkes som relatert til at et nytt spill er på trappene.

Hva er dine håp og tanker om Half-Life 3?/strong>?