Rykte: Half-Life 3 vises frem i sommer

Etter år med spekulasjoner, memes og resignasjon, ser det ut til at en lansering av Half-Life 3 faktisk nærmer seg. Ifølge troverdige kilder testes spillet nå for fullt internt, og kan bli vist frem for første gang i sommer.

Informasjonen kommer fra den velkjente Valve-insideren Gabe Follower, som hevder å vite at intern testing av Half-Life 3 er i gang, med en liten gruppe Valve-ansatte og deres medarbeidere som har tilgang til en tidlig versjon av det etterlengtede spillet.

Ytterligere indikasjoner på at noe stort er på gang, inkluderer at Valve nylig har ansatt en legion av nye utviklere, hvorav noen har erfaring med både Half-Life og Left 4 Dead, noe som helt klart kan sees på som tegn på at de internt forbereder seg på noe større.

Hvis ryktene stemmer, kan vi forvente en offisiell kunngjøring av Half-Life 3 allerede i sommer. Så gjenstår det selvfølgelig å se om den etterlengtede tredje delen faktisk blir den storslåtte oppfølgeren vi alle har ventet på i over to tiår. Vi kan bare krysse fingre og tær.