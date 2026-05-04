Rykte: Halo 2 og Halo 3 får også Unreal Engine 5-remaker

Det gikk mange rykter om at Halo Studios (tidligere 343 Industries) utviklet en nyinnspilling av Halo: Combat Evolved etter kunngjøringen av studioets navneendring og overgangen fra proprietær teknologi til Unreal Engine 5. De gjorde ikke mye for å avkrefte ryktene, og slapp i stedet en rekke "concept art"-bilder som alle så ut til å være fra et oppdatert Combat Evolved.

I fjor ble dette bekreftet, og Halo: Campaign Evolved ble annonsert, en komplett Unreal Engine 5-remake av det originale Halo, men uten flerspillerkomponenten. Nå rapporterer en av bransjens mest kunnskapsrike Halo-innsidere, Rebs Gaming, at dette ikke blir den siste nyinnspillingen vi har å se frem til. Via sin YouTube-kanal avslører han at både Halo 2 og Halo 3 vil få samme behandling.

Begge er i en tidlig utviklingsfase, sier han, og utvikles parallelt med Campaign Evolved. De er også hugget i stein og vil bli utgitt selv om Halo: Campaign Evolved ikke blir en blockbuster. Til syvende og sist blir dette en slags remake-trilogi av spillene som introduserte oss for Master Chief og fikk oss til å forelske oss i ringverdenene.

Foreløpig er dette imidlertid bare et rykte, og Halo: Campaign Evolved skal lanseres senere i år på PC, PlayStation 5 (med mindre Microsoft ombestemmer seg) og Xbox Series S/X.