Rykte: Halo 2 og Halo 3-kampanjen remakes i arbeid

Det ser ut til at resten av Master Chiefs originale trilogi også skal få en nyinnspilling, ettersom en lekkasje melder at Halo 2 og Halo 3 vil få oppfrisket historiene sine med ny grafikk og mekanikk i likhet med Halo: Campaign Evolved.

Denne lekkasjen er bekreftet av Insider Gaming, og den bemerker at i likhet med Halo: Campaign Evolved-nyinnspillingen, vil vi bare få historiemodusene til Halo 2 og Halo 3 i disse antatte nyinnspillingene. Neste gang vi ser flerspiller vil tilsynelatende være i Halo 7, hvor vi vil se kampanjen og flerspillermodusene delt akkurat som i Halo Infinite.

Ingen flerspiller for Halo 2 og Halo 3 høres litt trist ut, spesielt siden disse spillene gjorde store sprang når det gjaldt flerspilleropplevelsen. Historiene er også flotte, men fans som ønsker å oppleve den opprinnelige følelsen av Halo 2 og Halo 3, vil kanskje savne den uten skikkelige flerspilleralternativer.

Alt dette er selvfølgelig bare spekulasjoner, og selv med en lekkasje som dette er det verdt å ta alt med en klype salt. Akkurat nå vet vi bare at det første Halo-spillet får sin nyinnspilling, og at Microsoft sannsynligvis koker noe bak kulissene.