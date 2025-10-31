Rykte: Halo 2 og Halo 3-kampanjen remakes i arbeid
Som med Halo: Campaign Evolved blir det ingen flerspillerdel, og spillerne vil bare få oppleve den originale historien en gang til.
Det ser ut til at resten av Master Chiefs originale trilogi også skal få en nyinnspilling, ettersom en lekkasje melder at Halo 2 og Halo 3 vil få oppfrisket historiene sine med ny grafikk og mekanikk i likhet med Halo: Campaign Evolved.
Denne lekkasjen er bekreftet av Insider Gaming, og den bemerker at i likhet med Halo: Campaign Evolved-nyinnspillingen, vil vi bare få historiemodusene til Halo 2 og Halo 3 i disse antatte nyinnspillingene. Neste gang vi ser flerspiller vil tilsynelatende være i Halo 7, hvor vi vil se kampanjen og flerspillermodusene delt akkurat som i Halo Infinite.
Ingen flerspiller for Halo 2 og Halo 3 høres litt trist ut, spesielt siden disse spillene gjorde store sprang når det gjaldt flerspilleropplevelsen. Historiene er også flotte, men fans som ønsker å oppleve den opprinnelige følelsen av Halo 2 og Halo 3, vil kanskje savne den uten skikkelige flerspilleralternativer.
Alt dette er selvfølgelig bare spekulasjoner, og selv med en lekkasje som dette er det verdt å ta alt med en klype salt. Akkurat nå vet vi bare at det første Halo-spillet får sin nyinnspilling, og at Microsoft sannsynligvis koker noe bak kulissene.