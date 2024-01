Rykte: Halo Battle Royale-spillet kansellert

I ganske lang tid har det gått rykter (og til tider nesten blitt bekreftet ) om at Certain Affinity har jobbet med et battle royale-spill i Halo-universet internt kalt Tatanka, angivelig utviklet på Unreal Engine 5. Men ifølge et nytt rykte ser det ut til at vi kanskje aldri kommer til å få spille dette spillet.

I den nye episoden av XboxEra Podcast sier innsideren Nick "Shpeshal Nick" Baker at Halo Tatanka har blitt kansellert, til tross for at det har vært under utvikling i flere år av et team på 100 personer. Det ble ikke oppgitt noen grunn til hvorfor dette har skjedd, og vi vet ikke om noen av ressursene til slutt vil bli brukt i et annet spill i stedet.

Hvis dette viser seg å stemme - spillet eksisterer ikke offisielt, så det er vanskelig å verifisere - er en rimelig gjetning at Certain Affinity-prosjektet rett og slett ikke ble testet godt nok internt, og/eller at det var et problemfylt utviklingsprosjekt med lang tid igjen før det kunne anses som ferdig.