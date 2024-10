Rykte: Halo Infinite 2 var under utvikling på Slipspace før det ble kansellert

HQ

Halo Infinite hadde en røff start, men 343 fortsatte å legge ned timer for å sikre at spillet ble bedre over tid for spillerne. Det er imidlertid tydelig at Xbox vil ha litt mer ut av Halo fremover, som vi så da store deler av teamet ble permittert og navnet ble endret fra 343 Industries til Halo Studios.

Nå, ifølge en ny rapport fra Rebs Gaming (via Insider Gaming), har vi fått litt informasjon om hva 343 kan ha jobbet med før det gikk gjennom disse store endringene. Tilsynelatende var en Halo Infinite oppfølger i arbeid, i 343s Slipspace-motor.

Men etter endringene har Halo Studios selvfølgelig gått over til å bruke Unreal Engine 5, og dermed er den prototypen som fantes for Halo Infinite 2 skrotet. Det er uklart om det nye Halo Studios for tiden jobber med Infinite 2, eller om det neste spillet vil være noe helt annet.