Rykte: Halo kan bli utgitt for PS5, men ikke Gears of War

Etter at Halo Infinite ikke ble Master Chiefs etterlengtede tilbakekomst i et eget eventyr, har mange lurt på hva som blir det neste steget for 343 Industries. Det har gått rykter om en skikkelig oppfølger og en Battle Royale-tittel, men kanskje har de noe helt annet i tankene.

Ifølge The Verge-journalisten Tom Warren jobber 343 Industries med en remaster av Halo: Combat Evolved, det aller første spillet i serien, og vurderer å gi det ut til PlayStation 5.

Disse ryktene fikk en seniordesigner hos Microsoft, som kaller seg Delilah HD, til å kommentere: "Ikke tro på alt du leser... Slutt å falle for svindel og forlovelsesagn."

Det er uklart om det er et generelt råd eller om det spesifikt betyr at informasjonen er unøyaktig.

Ifølge den samme The Verge-artikkelen har Microsoft også en rekke titler som Warren sier ikke kommer til Sonys konsoll, blant annet nevner han spesifikt Fable, South of Midnight, og Gears 6.

Ville du være interessert i Halo: Combat Evolved for PlayStation?