Rykte: HBOs Harry Potter kan gi en kvinne rollen som Voldemort

Som om HBOs kommende - og etterlengtede - Harry Potter-serie ikke hadde skapt nok debatt allerede, er ryktemaskinen i gang igjen. Ifølge et scoop fra den vanligvis pålitelige insideren Daniel RPK, kan Lord Voldemort, den beryktede onde trollmannen, bli spilt av en kvinne. Daniel rapporterer at det har blitt holdt casting for den sentrale rollen for både menn og kvinner, noe som kan bety at "Han-som-ikke-må-hennes-navn" kan bli en "hun" i den kommende TV-filmatiseringen.

HBO har allerede møtt motbør for noen av sine rollebesetningsvalg - britiske fans knurret da Paapa Essiedu ble annonsert som Snape og da den amerikanske skuespilleren John Lithgow steppet inn som Humlesnurr. Hvis det viser seg at Voldemort blir "Voldemorta", vil reaksjonen neppe bli noe roligere.

På den annen side er det verdt å merke seg at Voldemort - i hvert fall i filmene - alltid har hatt en androgyn fremtoning. Det slangelignende ansiktet er ikke akkurat fylt av menneskelig varme, noe som kan åpne for en helt ny tolkning av mørkets fyrste. Hvem vet, hvem vet?

Ville du vært med på en kvinnelig Voldemort?