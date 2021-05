Du ser på Annonser

At Battlefield 6 skulle annonseres til våren har vært kjent lenge og ifølge insidere skal dette skje denne uka. Men allerede nå ser det ut til at de første bildene har dukket opp. PC Gamer har publisert disse to skjermbildene som viser både brukergrensesnittet og en enorm bane.

Tom Henderson fra The Verge påstår via Twitter at bildene er ekte, men selv om han er en bra kilde, er han selvfølgelig ikke EA. Se bildene nedenfor og døm selv.

Bilde fra PC Gamer // PC Gamer