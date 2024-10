Rykte: Hogwarts Legacy Definitive Edition lanseres på konsoller og PC neste år

HQ

En åpen verden å utforske, basert på J.K. Rowlings magiske univers er noe Harry Potter-fansen lenge har lengtet etter. Dette ble tydelig da Hogwarts Legacy ble lansert tidligere i fjor, og solgte millioner av eksemplarer.

Totalt er det solgt 24 millioner eksemplarer av spillet, og Hogwarts Legacy fortsetter å være utrolig populært, så populært at det klarte å klatre inn på listen over de ti mest solgte spillene i USA også i år.

En oppfølger er altså garantert, noe Warners administrerende direktør Gunnar Wiedenfels kommenterte i et tidligere intervju, der han fremhevet det som en av selskapets høyeste prioriteringer for øyeblikket.

Men ifølge ryktene kan vi få enda mer Hogwarts Legacy før det. En Definitive Edition skal være under utvikling, ifølge Insider Gaming, og vil bli solgt som DLC for de som allerede eier spillet.

Det ryktes at den definitive versjonen av spillet skal inneholde 10-15 timer med ekstra eventyr, koste 30 USD og by på nye oppdrag, aktiviteter, kostymer og mye mer. Det er unødvendig å si at dette gjør Harry Potter-fans som oss ganske begeistret.

