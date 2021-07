Rykte: Horizon Forbidden West utsettes til starten av 2022

Planen var egentlig å holde kjeft og la Sony bekrefte annonseringen de fleste vel bare har ventet på etter at PlayStation Studios-sjefen Hermen Hulst sa at spillet foreløpig lå an til å rekke 2021 selv om 2022 fortsatt var en mulighet, men siden flere andre nå deler det de har hørt og jeg synes det er dumt av Sony å vente med den skuffende beskjeden får dere nyheten nå.

Mine vanligvis veldig pålitelige kilder hevder nemlig at Horizon Forbidden West ikke vil rekke den foreløpig offisielle "slutten av 2021"-lansering, men vil utsettes til midten av februar eller starten av mars. En av grunnene til at vi ikke har fått en bekreftelse på dette enda er at Sony fortsatt hører med samarbeidspartnere om når de har tenkt å slippe noen ganske spennende spill neste år slik at Aloy sitt neste eventyr ikke konkurrerer for mye mot dem. Vi får se om Guerrilla og Sony fremskynder bekreftelsen av utsettelsen nå som katten er ute av sekken eller om de venter til midten av august som i utgangspunktet var planen.