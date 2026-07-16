Rykte: I tillegg til tre kommende Horizon-spill og en film, jobber Sony også med en animert serie

HQ

Det er ingen mangel på kommende Horizon-spill fra Sony, og akkurat nå venter vi på både Horizon Steel Frontiers og Horizon Hunters Gathering, og det er også et Horizon-spill for én spiller under utvikling. I tillegg kommer det en Horizon-film neste år – men det ser ut til at Sony ikke synes det er helt nok.

Nå melder den vanligvis pålitelige filmkilden V Scooper at Sony har jobbet med en animert serie basert på «Horizon: Zero Dawn», og prosjektet var fortsatt i gang i fjor høst da det ble bekreftet at en film var under utvikling. Den samme kilden sier imidlertid at det er uklart hva statusen for denne animerte serien er akkurat nå, noe som likevel betyr at den fortsatt kan bli realisert.

Hvilket av de kommende Horizon-prosjektene gleder du deg mest til?