Rykte: Ikke engang utviklerne selv har trua på Skull and Bones

Piratspillet Skull and Bones har gjennomgått et klassisk utviklingshelvete, og har blitt startet på nytt flere ganger siden den første planleggingsfasen startet i 2013. Tidligere denne måneden fikk vi imidlertid endelig en stor presentasjon av spillet samt en utgivelsesdato - 8. oktober.

Dessverre var det som ble presentert ikke akkurat overveldende, og vi tviler på at det vil være i stand til å utfordre Sea of Thieves. Og hvis vi skal tro Kotaku, har ikke engang spillets utviklere helt trua på eventyret. De skriver at flere utviklere er "skeptiske til om spillet vil være i nærheten av suksessen selskapet trenger". En av grunnene til dette, ifølge en anonym utvikler, er at spillmekanikken mangler dybde og egentlig ikke byr på noe mer enn den endeløse grindingen etter ressurser vi fikk se tidligere denne måneden.

Ettersom uttalelsene er basert på anonyme kilder, er det vanskelige å uttale seg om deres troverdighet (i selskap av Ubisofts størrelse er det selvfølgelig alltid misfornøyde ansatte). Det er imidlertid verdt å merke seg at uttalelsene stemmer godt overens med inntrykkene Skull and Bones har gitt så langt, så det ligger kanskje noe i det?