Skull and Bones: En Black Flag-inspirert gjenganger med en svært kjent tone

Uttrykket "utviklingshelvete" blir ofte benyttet, men hvis det er ett spill som virker til å stemme med merkelappen må det være Ubisofts Skull and Bones. Dette spillet ble annonsert så langt tilbake som 2017, og etter den gang hørte vi bekymringsverdige utviklingsrapporter før spillet forsvant fra jordas overflate, fikk en totalrenovering og nå seiler ut på scenen igjen med sikte mot lansering på PC og konsoller før året er omme. Med dette bakteppet i mente har Ubisoft akkurat avsluttet sin presentasjon hvor vi fikk se den renoverte spillmekanikken for Skull and Bones, og som en del av forhåndstitten har jeg fått anledning til å sjekke ut denne spillmekanikken i forkant for å formulere noen tanker.

Ved første øyekast kan du tydelig se påvirkningen Assassin's Creed IV: Black Flag har hatt på å skape denne merkevaren, ettersom dette virkelig ligner på sjørøver- og seileaspektet fra dette spillet. Du styrer ei skute og bruker den til å herje med andre fartøy på Det indiske hav - fra kysten av Øst-Afrika til Øst-India - noe du gjør ved å styre med roret og fortelle mannskapet ditt hvor de skal sikte og skyte med kanonene og andre våpen dere har ombord. Det virker som et formidabelt sett av systemer å mestre, men når man sammenligner dette med Sea of Thieves fra Rare og hvordan dette virkelig ber deg å styre ditt eget skip, virker Skull and Bones litt endimensjonalt i hva det ser ut til å tilby. Dette strekker seg også til måten skuta skjærer gjennom sjøen, ettersom seilingen i Skull and Bones ser ut til å være ekstremt responsiv, noe som får det til å virke som at Ubisoft har ofret realisme og oppslukende kvaliteter for spilling i høyt tempo.

Jeg kan til en viss grad forstå denne avgjørelsen ettersom Det indiske hav et ekstremt stort område, og en av de tingene som alltid har gjort meg lunken på Sea of Thieves er den tanketomme og monotone seilingen mellom øyene. Etter det jeg har sett vil Skull and Bones lindre noe av dette ved å ha skip som krysser havet i det som virker å være et raskere tempo, samt plenty med lokasjoner å utforske innenfor en rimelig avstand. Dette betyr derimot ikke at Skull and Bones allerede har overtaket mot Sea of Thieves; tvert imot tror jeg det er stikk motsatt.

Årsaken til dette er at Skull and Bones lever og dør på sitt maritime design. Det er litt utforsking på land, inkludert muligheten for å lete etter råvarer og kjempe mot farlig dyreliv som for eksempel flodhester, men ut ifra det jeg er det generelt sett ikke ditt ansvar å dra inn i ukjent farvann for å jakte etter rikdommer eller dra fram sabelen for å plyndre bebyggelser til fots. I stedet sender du mannskapet ditt for å gjøre disse oppgavene, mens du bemanner skipet og kjemper mot eventuelle rivaliserende pirater eller andre skuter som prøver å beskytte begynnelsen. Det åpner riktignok for actionfylt sjøkamp, men det virker som at dette kommer til å bli gammelt temmelig fort.

Heldigvis ser Ubisoft etter mange unike måter å samhandle med verden på. Kjernekonseptet i Skull and Bones dreier seg rundt deg, et null som skal bygge sin legende og bli en fryktet pirat. For å gjøre dette må man bygge opp sin beryktethet (Infamy), noe man gjør ved å ødelegge skip, plyndre bebyggelser og fullføre kontrakter fra andre pirater som man finner i Pirate Den-samlingspunktene rundt omkring i den åpne verden. Jo høyere beryktethet, jo bedre skip, våpen, utstyr og kontrakter kan du få og bygge eller ta på deg, noe som igjen setter i gang loopen på nytt slik at du kan fortsette å bygge din egen legende. Fallgruven med dette systemet er at dersom du feiler en kontrakt eller blir senket i kamp vil beryktetheten din gå ned, og du vil dermed miste adgangen til bedre kontrakter også videre. Døden har sine likheter med Soulslike-spill ettersom mye av godset ditt vil bli igjen i skipsvraket ditt, og du må dermed skynde deg tilbake for å få det tilbake igjen før en annen spiller gjør krav på det.

Her bør det gjøres kjent at selv om Skull and Bones kan fullføres som en fullstendig enspilleropplevelse, har Ubisoft bygget spillet rundt støtten for flerspiller og oppmuntrer til å bruke dette. Du kan slå deg sammen med allierte for å ta på dere kontrakter eller gå løs på farlige og godt armerte fort, handelsskip eller sjørøverjegerskip. Likeså kan du hoppe inn i PvP-servere hvor du ikke bare må bekymre deg for de vanlige problemene, men også for andre spillere som vil forsøke å gjøre krav på byttet ditt før du kan selge det og sanke inn fortjenesten. Sea of Thieves-spillere vil være godt kjente med hvordan dette ofte fungerer.

Hvordan kjemper man så mot trusler på havet, spør du kanskje. Vel, som tidligere navn finnes det en grad av bygging og tilpasning i Skull and Bones. Ikke bare kan du bestemme deg for hva slags farkost du skal bruke til de ulike kontraktene og reisene (forutsatt at du har låst dem opp), men du kan velge å utstyre hvert skip med et utvalg av forskjellige verktøy og våpen, enten det er en enorm harpunkaster i front, en gresk ildkanon eller ekstra bærebjelker for å frakte enda mer gods og gull. Hver avgjørelse kommer imidlertid med en pris. For eksempel vil raskere skip ha mindre beskyttelse, og større lasterom vil gjøre deg dårligere rustet til å forsvare deg mot angripere. En annen hake er at du må bygge disse gjenstandene selv hvis du skal benytte dem. Det betyr at du først må bli beryktet nok for få tak i de nødvendige byggeplanene, deretter samle råmaterialene og til slutt dra til en Pirate Den for å bygge hver del eller gjenstand. Det hele virker som en nokså omfattende prosess.

I tillegg til dette har vi de kosmetiske elementene, som påvirker utseendet til skipet ditt og også piratkapteinen din. Du kan forandre designet og fartene på seilene, tilpasse skroget, endre hvordan mannskapet ditt ser ut og selvfølgelig gjøre dette for din egen rollefigur også.

Selv om Skull and Bones har en rekke konsepter som interesserer meg, inkludert værhendelser som stormer og brottsjø man må navigere seg gjennom og det faktum at mannskapet kan gjøre mytteri mot deg, er jeg fortsatt ikke helt solgt på spillet. For øyeblikket velger jeg å være forsiktig optimistisk, men live service-tilnærmingen som Skull and Bones kommer til å benytte får meg til å tenke at vi kommer til å få enda en Sea of Thieves her. Det kan bety et spill som føles nokså øde ved lansering, og at det først er flere år frem i tid (så sant det overlever de røffe farvannene på tidens hav) at vi virkelig får servert et kompleks og bredt pirateventyr.

Uansett hvordan det måtte gå er Skull and Bones planlagt å lanseres på PC, PlayStation og Xbox 8. november 2022. Forhåpentligvis vil det ikke være lenge til vi selv får teste ut spillet og dermed enten knuse eller bekrefte forhåndsinntrykkene mine.