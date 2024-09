Rykte: Jared Leto kan spille Skeletor i Masters of the Universe-filmen

HQ

Den kommende Masters of the Universe-filmen kan ha funnet sin store skurk, for ryktene sier at Jared Leto har blitt tilbudt rollen som den ikoniske skurken Skeletor - He-Mans verste mareritt.

Forhandlingene er fortsatt i full gang, så dette bør tas med en klype salt. Men hvis ryktet fra den ofte pålitelige The InSneider stemmer, betyr det at han vil ta plass ved siden av Alison Brie, som nylig fikk rollen som en av filmens andre store skurker, nemlig Evil-Lyn.

Nicholas Galitzine, kjent fra The Idea of You, er allerede bekreftet i rollen som Prince Adam of Eternia, den sverdsvingende krigeren He-Mans alter ego, og filmen forventes å ha premiere en gang i 2026.

Gleder du deg til Masters of the Universe?