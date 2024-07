Rykte: Journey to the Savage Planet oppfølger på vei

HQ

For over fire og et halvt år siden ble det merkelige action- og utforskerspillet Journey to the Savage Planet utgitt av studioet Typhoon Studios, som ble kjøpt opp av Google litt over halvveis i spillutviklingen. Vi likte spillet her i redaksjonen, men dessverre avlyste Google hele spillsatsingen bare et drøyt år etter lanseringen. Allerede da var det visstnok en oppfølger på trappene, og kanskje er det den samme som dukker opp igjen nå?

Da Google la ned Typhoon Studios, ble studioet kort tid etter gjenopprettet under det nye navnet Racoon Logic, og nå har en tittel som minner mistenkelig om en oppfølger til deres Journey to the Savage Planet begynt å florere flere steder.

En søknad om å varemerke navnet Revenge of the Savage Planet er sendt inn til det kanadiske immaterialrettsmyndighetene, og på Actors Access - et nettsted der selskaper annonserer etter skuespillere - har det dukket opp en annonse for et spill som heter Project Lodestar. Ifølge annonsen beskrives Project Lodestar som "en oppfølger til Journey to the Savage Planet", så her er det kanskje ikke så mye salt i såret, men vi kan selvfølgelig ikke være for sikre. Forhåpentligvis har vi en offisiell kunngjøring å se frem til snart.