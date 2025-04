Rykte: Kingdom Come: Deliverance II tegn kommer til Fortnite

HQ

Er dette den merkeligste Fortnite-kryssingen ... noensinne? Det føles absolutt som om ryktene er sanne, det kan være den merkeligste inkluderingen i et Fortnite Battle Pass siden Peter Griffin ankom Battle Bus. For øyeblikket antas det at Kingdom Come: Deliverance II tegn kan komme til Fortnite.

Dette kommer til oss via ShpeshalNick fra XboxEra-podcasten, som hevdet at en haug med nye karakterer snart ville bli lagt til Fortnite, inkludert flere Mortal Kombat-figurer, nye Doom-figurer for Doom: The Dark Ages, og introduksjonen av Jack Black (bare som mannen, uten tilknytning til hans Minecraft-karakter), Tony Hawk og karakterer fra Kingdom Come: Deliverance II.

Vi kan forestille oss at hvis det er flere Kingdom Come: Deliverance II tegn på kortene, vil vi se inkluderingen av Henry og Sir Hans, med Katherine kanskje lagt til som en tertiær karakter. Men det ble ikke bekreftet hvem som ville bli med på Fortnite-listen.

Likevel ser det ut til at stort sett alle IP-er du kan tenke deg allerede har en Fortnite-crossover, eller får en i nær fremtid. Så hold øynene åpne mens vi venter og ser om det er noen realitet i dette ryktet.