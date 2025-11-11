Rykte: League of Legends 2 kan komme så snart som neste år

HQ

Det er slett ikke uvanlig at spill med lang levetid får dedikerte oppfølgere, rett og slett fordi den opprinnelige teknologien de ble bygget på til slutt krever en betydelig forbedring. Vi har sett dette skje med Rainbow Six, Overwatch, Smite, Counter-Strike, og snart kanskje til og med League of Legends.

Et nå slettet innlegg på sosiale medier fra leaker "Summoner Park" har hevdet at Riot Games er godt i gang med utviklingen på League of Legends 2, og at det kan komme så snart som neste år. X-brukeren Igenico har fanget opp innlegget før det ble tatt ned, der det eksplisitt nevnes at spillet vil bli bygget på en ny motor, vil fjerne eldre kode, at det skal fornye kjernespillinnholdet, beskytte og beholde signaturspillformatet, se store Champion optimaliserings- og balanseringsendringer, og mer.

Uttalelsen forklarer: "Ikke bare vil den fjerne eldre kode. Men LoL 2s overhaling ville ikke stoppe i motoren. Park hevder videre at "mesterevner forventes også å gjennomgå storskala optimalisering og balanseringsendringer, samtidig som mesteridentiteter beholdes."

Det store spørsmålet er hvordan Riot vil takle den enorme arbeidsmengden det vil innebære å bringe alle de mer enn 170 figurene inn i en oppfølgertittel, og hva slags belastning det vil legge på produksjonen av nytt innhold. Hvordan vil dette også påvirke kosmetikken som fansen har brukt over 15 år på å samle på, og hva med rangeringsstiger og prestasjonsstatistikk? Det er mange bevegelige deler som forskjellige andre spill ikke klarte å knekke, derav hvorfor disse live-service-oppfølgerne ofte er så ustabile, men uansett situasjon, League of Legends kommer på nå, og en meningsfull oppgradering vil gå langt, spesielt for å fremtidssikre MOBA også.