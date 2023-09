Rykte: Machine Games' Indiana Jones-spill vises frem i 2024

HQ

Machine Games har ikke bare vært travelt opptatt med å levere flotte utvidelser til Quake 1 og 2 i det siste. De har også lenge vært opptatt med å utvikle et Indiana Jones-spill. Det er fortsatt i en relativt tidlig utviklingsfase, men ifølge et intervju med en annen travel mann, Todd Howard, administrerende direktør for prosjektet (og Starfield), kan det endelig bli avslørt en gang neste år.

"Vi snakkes neste år", sa Howard til Esquire, og understreket at studioet har som mål å skape et spill som tilbyr noe unikt og annerledes enn filmopplevelsen:

"Jeg er en stor fan av Indiana Jones [...] Det kan overføres til videospill på en unik måte. Spillet er åpenbart: Du utforsker ting. Det handler om ham. Så hvis du spiller spillet, hvordan føler du at du faktisk spiller og ikke bare ser på?"

Foreløpig vet vi ikke så mye mer enn at spillet kommer til PC og blir konsolleksklusivt for Xbox, ettersom Microsoft eier utgiveren Bethesda, at det foregår i både første- og tredjepersonsperspektiv, har en helt ny historie og er en blanding av ulike sjangre.

2024 blir forhåpentligvis året for en første offisiell visning, selv om dette ikke er en offisiell bekreftelse, så ta det med en klype salt selv om det er Todd Howard selv som antyder dette.