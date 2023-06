Indiana Jones-spillet kommer kun til PC og Xbox Series

HQ

Machine Games og Bethesda ga oss ikke akkurat mye informasjon da de kunngjorde det kommende Indiana Jones-spillet. Det har ført til rykter både om at spillet blir konsolleskslusivt på Xbox og at det ikke blir det. Nå vet vi tilsynelatende sannheten.

IGNs Logan Plant har fulgt rettssaken mellom Xbox/Activision og Federal Trade Commission, og noen saftige detaljer har blitt avslørt som en del av den. Blant annet at Indiana Jones ikke kommer til PlayStation 5. Pete Hines, forlagssjef i Bethesda, sier at spillet egentlig skulle komme til PS5, men at Xbox Game Studios endret avtalen med Disney etter at de kjøpte ZeniMax slik at det blir eksklusivt for PC og Xbox. Veldig likt det <a href="https://www.gamereactor.no/redfall-ble-kansellert-pa-playstation-5-pa-grunn-av-xbox-1209183/">det som skjedde</a > med Redfall.

Hva synes du om dette?