Rykte: Mafia IV er i pre-produksjon

HQ

I fjor ble det bekreftet at Mafia IV var under utvikling, og nå kan vi ha noen flere detaljer om det takket være en stillingsannonse på Hangar 13 for en verktøyingeniør.

I stillingsbeskrivelsen er det gjort klart at Hangar 13 utvikler et uanmeldt AAA multiplatform-spill som blir laget med Unreal Engine 5. Det sies også at tittelen er i pre-produksjon.

Selv om det er mulig at denne jobbannonsen refererer til Mafia IV er det også en sjanse for at Hangar 13 jobber med Top Spin 5, som kan bli utgitt før et nytt Mafia.

Vil du se Mafia IV?

Takk, Gaming Bolt.