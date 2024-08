Rykte: Marathon kan gå glipp av lanseringen i 2025

HQ

Som vi nylig hørte, lot Destiny 2-utvikleren Bungie hundrevis av ansatte gå, og så ser det ikke bra ut studioet allerede. Nå har vi noen mindre enn fantastiske nyheter om det neste spillet, Marathon.

I SkillUps podcast hevdet Bloombergs Jason Schreier at Marathon er i trøbbel bak kulissene, og at det kan gå glipp av utgivelsesvinduet i 2025. "Det er en grunn til at det var planlagt for i år og gled et helt år," sa han.

"De jeg har snakket med, er litt pessimistiske med hensyn til om det i det hele tatt vil rekke den planlagte fristen, men vi får se. Jeg vet ikke nøyaktig når det er, en gang i 2025, jeg er ikke sikker."

Vi må vente og se når Marathon lander på skjermene våre, men ut fra hvordan det høres ut, kan det bli en lang ventetid.