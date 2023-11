Rykte: Marvel's Wolverine lanseres i 2025

HQ

Marvel's Wolverine har stort sett forblitt et mysterium siden den ble annonsert for et par år siden, men nå som Marvel's Spider-Man 2 er lansert, er det mange som ser på den som Insomniacs neste store utgivelse.

Ifølge leakeren Daniel Richtman antas det at spillet skal lanseres en gang i 2025. Det antas også at det vil foregå i Madripoor, en fiktiv by i Sørøst-Asia som er et fristed for pirater og kriminelle i Marvel-universet.

Det hevdes også at Marvel's Wolverine vil være mørkere enn tidligere Insomniac-spill, noe som virker som en selvfølge med tanke på tonen som ofte forbindes med Wolverine som karakter. Mange forventet at Marvel's Wolverine skulle lanseres i 2024 , og selv om det fortsatt kan være tilfelle, har kanskje Insomniac noe annet å by på, som Marvels Spider-Man 2 DLC.