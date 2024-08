Rykte: Masseproduksjon av Nintendo Switch 2 begynner i oktober

HQ

Et av fraværene som gjorde oss alle triste, var nyheten om at Nintendo ikke ville være til stede på Gamescom 2024, noe som betyr at Köln ikke vil være rammen for å presentere eller til og med rapportere om avdukingen av Nintendo Switchs etterfølger. Vi vet imidlertid at vi får se den i inneværende regnskapsår (selv om den ikke lanseres før i april 2025), og det betyr at Nintendo bør fylle opp lagrene rundt om i verden i påvente av det som ser ut til å bli en enorm etterspørsel.

Og fullskalaproduksjonen kan begynne i løpet av de kommende månedene. Nærmere bestemt fra oktober, ifølge uttalelser fra administrerende direktør i Weltrend, et taiwansk halvlederproduksjonsselskap som jobber med konsollprodusenter. I sin siste økonomiske rapport (takk Universo Nintendo) sier han at "bestillinger relatert til videospillkonsoller vil ta seg opp i tredje kvartal, inkludert de første forsendelsene av de nye modellene PlayStation 5, Xbox og Nintendo Switch".

Det tredje regnskapskvartalet begynner i oktober, så konsollproduksjonen og lagerplanen er allerede satt. Når det gjelder nye modeller, er det en åpen hemmelighet at Sony jobber med en PS5 Pro-modell for en julelansering, og at Xbox-serien også har nye modeller med utvidet lagringsplass og begrensede utgaver som kommer i høst. Når det gjelder de nye Switch-modellene? Vel, regn selv.

Når er det på tide å introdusere Nintendo Switch 2 for verden?