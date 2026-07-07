Rykte: Max Verstappen skal forlate Red Bull og gå til McLaren, i stedet for Oscar Piastri

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Max Verstappen trives ikke med de nye Formel 1-reglene, og faktisk har han gått fra å nesten vinne sitt femte F1-mesterskap på rad med Red Bull, til å kun oppnå to pallplasser i de første syv løpene i 2026, og ligger nå på syvendeplass i Formel 1-sammendraget. Nederlanderen har tidligere uttrykt at samarbeidet med teamet, en «andre familie», er det viktigste som motiverer ham til å fortsette i sporten... men nå tyder rapporter på at han kan være i ferd med å forlate Red Bull-familien helt.

Tirsdag opplyste PlanetF1 at McLaren og Max Verstappen er i sluttfasen av langvarige forhandlinger, ifølge «flere kilder i paddocken».

Mediet forklarer at etter at Verstappen fikk en feil på bakvingen under det britiske Grand Prix-løpet på søndag og ikke klarte å score poeng, er det nå matematisk umulig for ham å havne blant de to øverste plasseringene i førermesterskapet før sommerpausen... noe som ville gi ham mulighet til å aktivere en utklausul, og dermed frihet til å forhandle med andre lag.

Angivelig prøvde Red Bull å kjøpe Verstappen ut av denne utklausulen, men Verstappen nektet, noe som gjorde sjefene i Red Bull sinte, ettersom stjerneskjøreren deres ikke klarte å forplikte seg til fremtiden i teamet – samtidig som teamet mener de har gjort mer enn nok for å fortjene Verstappens tillit.

Avtalen mellom Verstappen og McLaren er «rett rundt hjørnet», ifølge enkelte kilder

Valget av McLaren ville være logisk, fordi en av Verstappens nærmeste venner i Red Bull, hans løpsingeniør Gianpiero Lambiase – som han har jobbet sammen med siden 2016 – allerede har signert for McLaren, selv om han først skal begynne etter 2027-sesongen. Andre nøkkelpersoner i Red Bull vil snart forlate teamet, eller har allerede gjort det, som for eksempel Rob Marshall, den nåværende tekniske sjefen hos McLaren.

Skulle «Mad Max» forlate Red Bull, vil han trolig bytte plass med australieren Oscar Piastri hos McLaren, som også er misfornøyd i teamet etter å ha mislyktes i å vinne fjorårets mesterskap. «Verstappens forhandlinger med McLaren om setet som for øyeblikket er besatt av australieren, sies å ha kommet langt – til det punktet hvor fremtredende kilder har antydet at en avtale, som antas å være på tre år i utgangspunktet, er ‘rett rundt hjørnet’», skriver PlanetF1. Vi får se om Verstappen ender opp med å kjøre for McLaren i 2027, noe som ville være F1s største sjokk siden Hamilton forlot Mercedes og gikk over til Ferrari...