Rykte: Meta legger til skjermer til Ray-Ban smartbriller

Meta legger angivelig til skjermer i sine populære Ray-Ban smartbriller, med potensial for at denne funksjonen vises så tidlig som i 2025, ifølge en fersk rapport fra Financial Times. Disse skjermene forventes å være små og sannsynligvis brukes til å vise varsler eller svar fra Metas AI-virtuelle assistent, og legger til et nytt nivå av bekvemmelighet uten å gjøre enheten til en full blandet virkelighetsopplevelse.

Mens Meta jobber med sine mer avanserte Orion AR-briller for en fullstendig oppslukende opplevelse, har Ray-Ban-smartbrillene vært en overraskende suksess for selskapet. Brukerne elsker den stilige designen, funksjonaliteten og de nye funksjonene, som inkluderer Meta AI, et live oversettelsesverktøy og Shazam-integrasjon. Det er håp om at disse kommende skjermene ikke vil forstyrre den elegante designen, og at de fortsatt vil prioritere enkle, praktiske funksjoner som kamerasystemet.

Med tillegg av skjermer kan Ray-Ban smartbrillene bli enda mer nyttige for hverdagslige oppgaver som å se varsler, samtidig som de beholder brukervennligheten og enkelheten som brukerne liker. Er du begeistret for denne nye funksjonen, eller foretrekker du brillenes nåværende, enkle design?