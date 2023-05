Rykte: Metal Gear Solid 3-remaken kommer til både PlayStation og Xbox

HQ

Vi har mistet oversikten over hvor mange ganger vi har hørt forskjellige kilder (ofte veldig gode) som hevder at Konami for tiden jobber med en nyinnspilling av det klassiske PlayStation 2-eventyret Metal Gear Solid 3: Snake Eater, allment ansett som det muligens beste spillet i den klassiske stealth-serien.

Flere av disse kildene har sagt at spillet vil være PlayStation-eksklusivt (muligens tidsbestemt), men ifølge en ny rapport fra Insider Gaming er dette feil. Mens denne generelt pålitelige nyhetssiden bekrefter at spillet faktisk kommer og vil bli avslørt onsdag under Sonys PlayStation Showcase vil det også bli utgitt for både PC og Xbox.

Dette er ikke den eneste Konami-franchisen som vil bli brakt tilbake i en ikke altfor fjern fremtid, for Silent Hill 2 Remake har allerede blitt bekreftet, samtidig som at snakket om et nytt Castlevania stadig går.