Rykte: Metaphor: ReFantazio kan være et av de første spillene på Nintendo Switch 2

HQ

Hvis alle spådommer og innsideinformasjon i disse dager går i oppfyllelse, er vi mindre enn 24 timer unna den offisielle avdukingen av Nintendo Switch 2. Og mens noen av ukens lekkasjer hevder at dette vil være en maskinvarefokusert presentasjon uten en titt på spill, vokser Nintendo Switch 2-lanseringskatalogen for hver dag med hver nye lekkasje.

Dette er tilfellet med innsideren Brazil, som i en video på YouTube-kanalen sin hevder at Metaphor: ReFantazio vil være et av de første spillene som kommer på den kommende konsollen, og som han selv avklarer på Famiboards, ville Atlus 'nylige hit ikke nødvendigvis være et Switch 2-lanseringsdagsspill, men det ville ankomme i lanseringsvinduet, i løpet av de første ukene i salg.

Det er foreløpig ukjent hvilke spill som vil følge konsollen på den globale debuten i 2025, men det virker logisk å tro at en 3D Mario vil være der, i tillegg til Mario Kart. Hvilke andre spill forventer du å se bekreftet for Nintendo Switch 2s lanseringsvindu?