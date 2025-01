Rykte: Nintendo Switch 2 blir avduket torsdag 16. januar

HQ

En ny dag, et nytt rykte om Switch 2 som vi må analysere og gjennomgå for å forstå om vi skal gi det troverdighet eller ikke. Og denne gangen, vær advart, vi har grunn til å tro at dette kan være sant: Nintendo Switch 2 vil bli avduket denne torsdagen, 16. januar 2025, i en maskinvarefokusert teaser-trailer. Dette kommer til oss fra flere forskjellige kilder, nå sammen med Nate the Hate på podcasten hans. "Jeg kan dele med deg at Nintendo Switch 2 vil bli avslørt neste uke ... Jeg har blitt fortalt at Switch 2 vil bli avslørt torsdag 16. januar ... om noen dager fra nå."

"Jeg har hørt at selve avsløringen kommer til å fokusere nesten utelukkende på selve konsollen. Det kommer ikke til å bli noen presentasjon av spill. Det kan bli vist et spill som kjører på skjermen, avhengig av hvordan traileren er satt sammen, men programvare kommer ikke til å være i fokus."

Denne ukens Nintendo Switch 2-avduking vil bare være halvparten av Nintendos store plan, ettersom Nate the Hate også rapporterer at det neste måned, i februar, vil bli en presentasjon av spillene som vil følge konsollen ved lansering og i månedene etter utgivelsen. Dette bekreftes også av VGCs kilder.

Til slutt sier innsideren at Switch 2-lanseringsvinduet vil være rundt mai/juni, og at det utvilsomt vil bli ledsaget av en ny 3D Mario og Mario Kart (selv om det ikke er kjent om det vil være Mario Kart 9 eller en remastret versjon av Mario Kart 8 Deluxe).

Det ser ut til at vi endelig vil kunne kvitte oss med uskarpe bilder, kopier, tilbehør og serienumre. Nintendo Switch 2 er (endelig) rett rundt hjørnet.