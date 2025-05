Rykte: Metroid Prime 4: Beyond lanseres i sommer

HQ

Som vi alle vet vil Nintendo revolusjonere spillåret ved å lansere Nintendo Switch 2 den 5. juni, i det som alle analytikere allerede spår blir den største lanseringen av en spillkonsoll i historien.

I tillegg til konsollen kommer det en rekke eksklusive Nintendo-titler dette regnskapsåret. Vi har allerede faste datoer for Donkey Kong Bananza og Mario Kart World, men andre som Pokémon Legends: Z-A og Metroid Prime 4: Beyond har ennå ikke kommet. Men nå, takket være den nylige økonomiske rapporten om avslutningen av regnskapsåret 2025, har vi nå en ledetråd for å begrense Beyond sitt utgivelsesvindu i inneværende kalenderår 2025. Og alt peker mot slutten av august.

Nøkkelen er i tilleggsmaterialet til rapporten, som viser førstepartsspillene som er kunngjort for Nintendo Switch 1 (rapporten skiller mellom generasjons- og Switch 2-eksklusiver), og i bildet er det en nyanse mellom Pokémon Legends: Z-A og Metroid Prime 4: Beyond som må påpekes. Pokémon Legender: Z-A er tydelig angitt som "sent 2025", mens Metroid Prime 4 bare sier '2025'. Dette kan allerede gi oss ideen om at eventyret med Samus vil komme før vi kommer tilbake til Lumiouse City.

Når vi ser gjennom pressen, finner vi at spilltraileren for Metroid Prime 4 Beyond ble vist under Nintendo Direct 27. mars, og at den forrige delen i serien, Metroid Prime 3: Corruption, ble utgitt 27. august 2007. Med tanke på at vinduet på slutten av sommeren (og starten av skoleåret, som vanligvis er de beste utgivelsesdatoene for store titler) er ganske tomt for øyeblikket (med kunngjøringen om GTA VIs forsinkelse, vil det ikke ta lang tid å fylle det), ser det ut til at Metroid Prime 4: Beyond kan ha sin egen spesielle nisje der, spesielt siden det er en utgivelse på tvers av generasjoner som vil tilby betydelige forbedringer på Nintendo Switch 2 også.

