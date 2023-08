Rykte: Mewtwos Tera-Raid lekket ut i Pokémon Scarlet og Violet

HQ

Alle gjetter på hva Nintendo og The Pokemon Company vil offentliggjøre i morgen, 8. august kl. 15:00 på Pokémon Presents. Det snakkes om nyinnspillinger av Pokémon Black og White, men det snakkes også om et nytt Pokémon Legends eller til og med et første glimt av den tiende generasjonen. Det er mange ville ideer som neppe vil bli dekket i løpet av de 35 minuttene vi vet at presentasjonen vil vare. Men i det minste vet vi nå nesten med sikkerhet en av morgendagens overraskelser om Pokémon Scarlet og Purple (samt nye DLC-detaljer): Mewtwos Black Crystal Tera-Raid Battle.

I dette syvstjerners eventet kan vi fange den 150. Pokémonen i første generasjon og en av de kraftigste Psychic-Type Pokémon i hele serien. Den forventes å ankomme med nivå 100 og perfekt statistikk (The Mightiest Mark). Foreløpig er det ikke kjent hvilke angrep den vil ha, men som det fremgår av reklamebildet fra Nintendo Switch Online, vil den også ha en Psychic Tera-type.

Hva mer ønsker du å se på Pokémon Presents?