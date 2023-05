Rykte: Mortal Kombat 1-detaljer avslørt

HQ

Sent i går la altså Netherrealm ut en nysgjerrighetspirrende video som fikk mange til å tro at det som foreløpig bare har blitt kalt Mortal Kombat 12 skal avsløres denne måneden og være en ny reboot, noe som har ført til at pålitelige "insidere" nå har bestemt seg for å røpe mer om det etterlengtede spillet. Dermed vet vi blant annet at klokken var et hint til tittelen.

Ifølge den kjente leakeren billbil-kunbillbil-kun vil spillet hete Mortal Kombat 1 og lanseres på PC, PS5, Xbox Series X / S og overraskende nok Nintendo Switch. Jeg skriver overraskende siden serien lenge har vært kjent for sin meget imponerende grafikk, og siden spillet tydeligvis dropper PS4 og Xbox One skulle man tro presentasjonen tas til nye høyder. Dermed er det jo en grei antakelse at Switch-utgaven er Cloud-basert. Vi får se hva Netherrealm og Warner Bros. sier når Mortal Kombat 1 offentliggjøres snart.