Xbox Developer Direct er satt til 23. januar

Mange lurte på om vi ville se en Xbox Developer Direct -showcase igjen denne måneden, alt etter sendingen som fant sted i januar i fjor og ga glimt av Indiana Jones and the Great Circle, Senua's Saga: Hellblade II, Avowed, Ara: History Untold, og Visions of Mana. Det viser seg at dette absolutt vil skje igjen.

Det har blitt bekreftet via Xbox Wire at en Developer Direct vil skje 23. januar, og i den kan vi se frem til mer dyptgående glimt av fire spill. Spesielt vet vi at Doom: The Dark Ages, South of Midnight, og Clair Obscur: Expedition 33 vil være til stede, men Xbox bemerker også at et fjerde og uanmeldt prosjekt også vil se litt kjærlighet.

Developer Direct vil skje den 23. januar kl. 18:00 GMT / 19:00 CET, og nok en gang blir vi fortalt at alt som vises vil komme til Xbox Series X / S, PC og Game Pass "i år".