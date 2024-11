Rykte: Multiplayerspillet i Horizon-universet lanseres i 2025

HQ

Det er full fart fremover på Horizon-toget, ettersom Sony og Guerrilla Games nok en gang jobber mot en kommende utgivelse satt i det post-apokalyptiske amerikanske midtvesten. Etter to solo-eventyr som Aloy, er vi klare til å ta på oss noen robotdinoer med en venn, ettersom Horizon er satt til å gå flerspiller i sin neste utgivelse, som kommer i 2025.

I det minste er det ifølge spekulasjoner som fører fra en ny stillingsannonse. Som oppdaget av ørneøynede JorRaptor over på X / Twitter, leter Guerrilla etter en praktikant som vil hjelpe til med online-prosjektet gjennom første halvdel av 2025. De vil sørge for at spillet er klart til lansering i løpet av den tiden, så vi kan forestille oss at det skyver utgivelsesdatoen til andre halvdel av neste år.

Selvfølgelig er ingenting offisielt her, så behold sølvpapirhatten på, men vi vet at et Horizon flerspillerspill er i arbeid, og Sony er opptatt av å fortsette å produsere mer og mer på denne serien, noe som bevises av Horizon: Zero Dawn Remastered i år, og Lego Horizon Adventures-spillet som nylig ble utgitt.