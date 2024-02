Rykte: MultiVersus kan avsløre nyheter snart

HQ

Noen ganger ser fans av et spill en Steam-appoppdatering og tror umiddelbart at alle drømmene deres er i ferd med å gå i oppfyllelse. Vi så det nylig, da folk trodde at Elden Ring var i ferd med å skyggelansere DLC-en Shadow of the Erdtree. Vi fikk en trailer fra det, men noen ganger indikerer ikke Steam-appoppdateringer noe stort.

Jeg er kanskje for tidlig ute, for MultiVersus -fans har oppdaget to nye appoppdateringer, som mange mener er relatert til spillets kommende retur. Siden MultiVersus stengte ned betaserverne, har spillerne ventet i spenning på at plattformkjemperen skal komme tilbake.

Hvis oppdateringen av Steam-appen tyder på at det snart kommer nyheter, blir det interessant å se hvordan MultiVersus har vokst og forbedret seg siden sist. Spillet fant først millioner av spillere, men mistet så mange av dem i løpet av kort tid. Forhåpentligvis blir folk værende lenger denne gangen.