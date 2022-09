Rykte: Need for Speed Unbound lanseres i desember

Forrige gang vi hørt noe offisielt om det neste Need for Speed-spillet var da Electronic Arts utsatte det til 2022 i fjor. Siden har vi bare hørt rykter og sett veldig korte lekkede klipp, men nå nærmer vi oss tydeligvis avdukingen.

Ryktesprederen Tom Henderson, som har vært ekstremt treffsikker med lekkasjene sidene en god stund nå, avslører via Insider-Gaming at spillet heter Need for Speed Unbound, og at planen er å lansere det den 2. desember. Med sistnevnte i tankene er det ikke rart at han samtidig hevder utviklerne i Criterion skal vise frem spillet før det har gått to uker. Dermed trenger vi altså ikke å vente lenge på å se hvilke kuler måter NfS blander inn litt animestil.