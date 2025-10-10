Rykte: Neste Xbox er sterkere enn PlayStation 6, men også dyrere

HQ

Vi hører mer og mer snakk om både PlayStation 6 og Xbox Next, som begge har blitt bekreftet å være på vei uten noen faktiske detaljer i det hele tatt. Når det gjelder sistnevnte, tror mange at Microsoft ønsker å prøve å harmonisere PC og Xbox mer, for også å kunne tilby spill via for eksempel Epic Games Store og Steam - noe som vil bety en konsoll med i utgangspunktet alle spill (unntatt Nintendos).

Nå har den anerkjente YouTube-kanalen Moore's Law is Dead presentert en ny lekkasje angående neste generasjon Xbox, og som vanlig går de i dybden med de tekniske spesifikasjonene. Zuby_Tech har samlet informasjonen via sosiale medier, som blant annet avslører at AMD APU-en som hevdes å bli brukt, er betydelig større enn i PlayStation 6 - og følgelig betydelig dyrere.

Designet minner også mer om en PC enn tradisjonelle konsoller, og tilsynelatende kan vi forvente en lansering i 2027. Pure Xbox har transkribert en del av samtalen, som inkluderer hvordan den neste Xbox sammenlignes med PlayStation 6 når det gjelder ytelse :

"Det vil være den største APU-en som er brukt i en spillkonsoll i historien ... den vil totalt være omtrent 408 mm i kvadrat - det er omtrent 13% større enn både Xbox Series X og Xbox One X's die-størrelse. Og den er 46 % større enn den monolittiske prosessoren som skal brukes i PlayStation 6-hjemmekonsollen.

Så ja, den bør være sterkere enn PS6, men samtidig vil den også være dyrere på grunn av denne større størrelsen og bruken av bridge-dies og sannsynligvis en større RAM-kapasitet sammenlignet med PS6, i hvert fall hvis den skal fungere godt som en PC/konsoll-hybrid."

De diskuterer også prisen på konsollen, som forventes å bli høy - men ikke fullt så høy som en pålitelig PC :

"Det er OK, tror jeg, for denne gangen kommer Xbox til å være mye mer enn en konsoll. Den skal også være noe som kan kjøre mer enn bare Xbox-apper og utfordre PC-spillmarkedet i det minste noe direkte. Og selv om den bruker en stor APU-dyse til konsoll å være, vil jeg si at sammenlignet med mega-APU-er til PC-er er den faktisk en smule mindre.

Og derfor, ja, selv om jeg ikke ser Xbox Magnus som en direkte konkurrent til neste generasjons PlayStation-konsoll lenger på grunn av hvor mye mer Magnus vil koste å lage enn PS6, sammenlignet med PC-spillsystemer, tror jeg faktisk at det vil være mye gunstigere.

Xbox Magnus kommer til å bli ganske dyr sett fra perspektivet til en konsoll, jeg tror den definitivt kommer til å koste mer enn 800 dollar... Jeg tror ikke den trenger å koste mer enn 1200 dollar."

Vi anbefaler på det sterkeste å ta en titt for å følge med på alle detaljene fra lekkasjen. Hva tror du, er det riktig strategi å bygge den kraftigste konsollen som også kan kjøre PC-spill - selv om den kommer til å koste en pen slant?